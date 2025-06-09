И изменила подход к нумерации: теперь будет привязывать их к основному году использования. Новая iOS, например, получит название iOS 26 вместо iOS 19.Свой новый стиль в дизайне Apple назвала «жидким стеклом» — Liquid Glass. Изменения появятся в iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 и tvOS 26.Элементы пересмотренного интерфейса — иконки, кнопки, панели, уведомления, полосы прокрутки, поисковые и адресные строки — станут полупрозрачными. Задача — избавить пользователя от лишних деталей на экране и сконцентрировать его внимание на контенте.Теперь, когда пользователь начнёт «скроллить» вниз на iPhone, элементы интерфейса будут «ужиматься». А если «проскроллит» обратно вверх, расширятся. Часть кнопок, например, в «Камере» спрячут.Некоторые «стеклянные» элементы будут размещаться поверх контента, вместо того чтобы занимать место в виде отдельных панелей. Например, полоска с плеером и кнопки навигации в Apple Music.Во всех ОС предусмотрели поддержку «стеклянного» эффекта как в светлой, так и в тёмной темах.Часы на экране блокировки iPhone будут адаптироваться к изображениям. Например, если основной объект размещён в нижней части дисплея, часы «растянутся», чтобы заполнить свободное пространство.#новости #apple