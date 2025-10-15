Apple представила гарнитуру Vision Pro с новым чипом M5 и «более удобным» ремешком

Но по прежней цене — от $3499. Фото AppleКомпания представила чип M5, который изготовлен по техпроцессу 3 нм, и включает 10-ядерный CPU для ускоренной многопоточной обработки, 10-ядерный GPU и 16-ядерный нейронный движок, который «ускоряет на 50%» использование ИИ.Процессором M5 оснастили обновлённые линейки MacBook и iPad, а также гарнитуру Vision Pro.Последняя получила «прирост производительности» и более чёткую детализацию изображения — на micro-OLED панелях отображается на 10% больше пикселей при частоте обновления кадров до 120 Гц.Время автономной работы Vision Pro увеличили до двух с половиной часов в обычном режиме и до трёх часов при просмотре видео.Видео Apple Apple также обновила ремешок для головы. Он называется Dual Knit Band и обеспечивает «более удобную» посадку гарнитуры за счёт фиксации на затылке и верхней части головы.Фото Apple Дизайн самой гарнитуры не изменился, поэтому новый ремешок подходит и для предыдущей версии.Обновлённая Vision Pro поступит в продажу 22 октября 2025 года по цене от $3499 (около 280 тысяч рублей по курсу ЦБ на 15 октября 2025 года). Ремешок Dual Knit Band можно будет купить отдельно за $99 (около 8000 рублей).#новости #apple #visionpro