Артур Томилко
Apple

Apple представила гарнитуру Vision Pro с новым чипом M5 и «более удобным» ремешком

Но по прежней цене — от $3499.

Фото Apple
Фото Apple
  • Компания представила чип M5, который изготовлен по техпроцессу 3 нм, и включает 10-ядерный CPU для ускоренной многопоточной обработки, 10-ядерный GPU и 16-ядерный нейронный движок, который «ускоряет на 50%» использование ИИ.
  • Процессором M5 оснастили обновлённые линейки MacBook и iPad, а также гарнитуру Vision Pro.
  • Последняя получила «прирост производительности» и более чёткую детализацию изображения — на micro-OLED панелях отображается на 10% больше пикселей при частоте обновления кадров до 120 Гц.
  • Время автономной работы Vision Pro увеличили до двух с половиной часов в обычном режиме и до трёх часов при просмотре видео.
Видео Apple 
  • Apple также обновила ремешок для головы. Он называется Dual Knit Band и обеспечивает «более удобную» посадку гарнитуры за счёт фиксации на затылке и верхней части головы.
Фото Apple 
Фото Apple 
  • Дизайн самой гарнитуры не изменился, поэтому новый ремешок подходит и для предыдущей версии.
  • Обновлённая Vision Pro поступит в продажу 22 октября 2025 года по цене от $3499 (около 280 тысяч рублей по курсу ЦБ на 15 октября 2025 года). Ремешок Dual Knit Band можно будет купить отдельно за $99 (около 8000 рублей).

#новости #apple #visionpro

