Apple разрабатывает бюджетный MacBook на мобильном процессоре как альтернативу Chromebook и «базовым» компьютерам на Windows — Bloomberg

Стоить он будет «гораздо меньше» $1000 (80,8 тысячи рублей по курсу ЦБ на 4 ноября 2025 года).MacBook Air на M4. Источник фото: EngadgetЦелевая аудитория такого MacBook — студенты, корпоративные и «рядовые» пользователи, которые в основном сидят в интернете, работают с документами, редактируют «небольшие» медиафайлы, пишет обозреватель Марк Гурман со ссылкой на источники. Apple также рассчитывает привлечь тех, кто раздумывает купить iPad, но на деле не отказался бы от ноутбука.Бюджетный LCD-дисплей у нового устройства будет чуть меньше экрана MacBook Air с диагональю 13,6 дюйма. Какой процессор от iPhone будут использовать, не уточняют, однако внутренние тесты показали, что по производительности он может обходить чип М1, «оптимизированный для Mac». Аналитик Минг-Чи Куо сообщал, что речь может идти о процессоре A18 Pro.По данным источников, устройство под кодовым названием J700 планируют выпустить в первой половине 2026 года. Компания от комментариев отказалась.Выход бюджетного ноутбука позволил бы Apple нарастить долю на глобальном рынке персональных компьютеров, верит Гурман. По итогам третьего квартала она составляла около 9%. Компания занимала четвёртое место, уступая Lenovo, HP и Dell.На ноябрь 2025 года самый доступный компьютер у Apple — это MacBook Air на M4 за $999. Chromebook можно купить за «пару сотен» долларов, а по $600 стоят только «премиальные» версии.