В macOS Tahoe добавят функцию круговой подсветки экрана для видеозвонков

Она будет работать в FaceTime, Zoom и других популярных приложениях для конференций.Изображение 9to5mac Функция Edge Light появилась в бета-версии macOS 26.2, пишет 9to5mac. Она включает круговую подсветку по краям экрана, имитируя «студийный свет».Встроенные в Mac системы машинного обучения (Neural Engine) позволяют распознавать лицо, рост и положение пользователя в кадре, чтобы обеспечить «точное освещение», отмечает издание.Функция может работать вместе с другими инструментами для видеоконференций, в том числе с кастомными фонами.Пользователи также могут самостоятельно регулировать яркость и теплоту света, либо выбрать автоматическую настройку, которая учитывает освещение в комнате.#новости #macos