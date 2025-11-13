Популярное
Артур Томилко
Apple

В macOS Tahoe добавят функцию круговой подсветки экрана для видеозвонков

Она будет работать в FaceTime, Zoom и других популярных приложениях для конференций.

Изображение 9to5mac 
Изображение 9to5mac 
  • Функция Edge Light появилась в бета-версии macOS 26.2, пишет 9to5mac. Она включает круговую подсветку по краям экрана, имитируя «студийный свет».
  • Встроенные в Mac системы машинного обучения (Neural Engine) позволяют распознавать лицо, рост и положение пользователя в кадре, чтобы обеспечить «точное освещение», отмечает издание.
  • Функция может работать вместе с другими инструментами для видеоконференций, в том числе с кастомными фонами.
  • Пользователи также могут самостоятельно регулировать яркость и теплоту света, либо выбрать автоматическую настройку, которая учитывает освещение в комнате.

#новости #macos

