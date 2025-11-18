Один из дизайнеров iPhone Air перешёл из Apple в неназванный ИИ-стартап — Bloomberg

Его уход не связан с низкими продажами смартфона, но вызвал «большой резонанс» в компании, говорят источники. Фото Bloomberg Промышленный дизайнер Абидур Чоудхури, который занимался разработкой iPhone Air и участвовал в презентации устройства, покинул Apple и начал работать в неназванном ИИ-стартапе, узнал обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Он проработал в компании больше шести лет.Уход Чоудхури не связан с дебютом iPhone Air, продажи которого оказались ниже ожидаемого уровня, отметили собеседники агентства. Однако увольнение вызвало «большой резонанс» из-за его «растущей популярности среди коллег».Команда дизайна Apple претерпела значительные изменения после ухода Джони Айва в 2019 году, пишет Гурман. В течение последних лет большинство её сотрудников либо ушли на пенсию, либо перешли в другие компании.В ноябре 2025 года компанию покинул операционный директор Джефф Уильямс, который в том числе руководил командой дизайнеров. С чередой увольнений также столкнулся отдел пользовательских интерфейсов (UI), возглавляемый Аланом Дайем.Данила БычковApple15 ноябFT: Тим Кук может покинуть пост гендиректора Apple в начале 2026 года — это «запланированное» решение, не связанное с результатами компании Окончательного решения по преемнику пока нет, говорят источники газеты.#новости