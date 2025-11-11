The Information: Apple отложила выпуск iPhone Air 2 на неопределённый срок — из-за низких продаж первой версии

Но работу над устройством пока не остановили. Фото Unsplash Компания планировала выпустить iPhone Air 2 осенью 2026 года, он должен был стать легче первой версии и получить батарею большей ёмкости, пишет 9to5mac со ссылкой на The Information.Apple также собиралась добавить в смартфон систему охлаждения с испарительной камерой, которую начали впервые использовать в iPhone 17. А некоторые инсайдеры сообщали, что Phone Air 2 получит две камеры вместо одной.Однако, по словам источников The Information, компания отложила выпуск второго поколения iPhone Air на неопределённый срок. Причиной стали не оправдавшие ожиданий продажи первой версии.При этом Apple не отказалась полностью от разработки смартфона — инженеры продолжают работу над ним, отмечает издание. Но когда его могут выпустить, неизвестно.iPhone Air представили вместе с линейкой iPhone 17 в сентябре 2025 года. Это самый тонкий смартфон Apple — его толщина составляет 5,6 мм. Продажи стартовали 19 сентября по цене от $999.В конце октября издание Nikkei Asia выяснило, что Apple сократила производство iPhone Air на фоне слабого спроса. Компания урезала заказы поставщикам почти до минимальных значений, которые обычно характерны для моделей на этапе завершения выпуска. При этом в Китае устройство раскупили за «считанные минуты» после открытия предзаказа, писало SCMP.#новости #iphoneair