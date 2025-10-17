В Китае тонкий iPhone Air распродали за «считанные минуты» после начала приёма предзаказов — SCMP

По миру предзаказы открыли ещё в сентябре 2025 года. В КНР их отсрочили из-за вопросов к eSIM.Тим Кук. iPhone Air — справа. Источник фото: The Straits TimesИз-за ажиотажа доставку сдвинули на одну-две недели вперёд, пишет SCMP. Хотя изначально доставить iPhone Air планировали к 22 октября 2025 года, добавляет Apple Insider.По словам Macrumours, в онлайн-магазине самой Apple и в Tmall смартфон был представлен в разных цветах и конфигурациях, но приём предзаказов закрыли «в первые же два часа» после старта.В Китае цены на iPhone Air начинаются от 7999 юаней — это чуть больше 90 тысяч рублей по курсу ЦБ на 17 октября 2025 года или $1119. В США, для сравнения, они стоят от $999.iPhone Air для экономии места в корпусе поддерживает только eSIM. Предзаказы в КНР открыли на месяц позже, потому что местный регулятор не сразу одобрил использование встроенных цифровых SIM-карт.Создатель Лабубу Касин Лун, Кук и основатель Pop Mart Ван Нин. Источник фото: MacrumoursЗа несколько дней до предзаказов Китай посетил глава Apple Тим Кук. Он встретился с создателем Лабубу и основателем Pop Mart, которая выпускает соответствующие игрушки, а также с главой Министерства промышленности и информатизации КНР Ли Лэчэном.Кук пообещал увеличить инвестиции в местный рынок и сообщил о пожертвовании Университету Цинхуа, одному из ведущих вузов страны.Китай — второй по величине рынок Apple после США и всё ещё её крупнейший производственный центр.#новости