Apple сократила производство iPhone Air на фоне слабого спроса — Nikkei Asia

По данным издания, заказы уменьшились почти до минимума, который обычно бывает перед снятием модели с производства.Источник: Apple Apple существенно сократила объёмы производства iPhone Air спустя всего несколько недель после старта продаж. Согласно данным Nikkei Asia, компания урезала заказы поставщикам почти до минимальных значений, которые обычно характерны для моделей на этапе завершения выпуска.Причиной стал слабый спрос на самый тонкий iPhone в истории на рынках за пределами Китая, утверждают источники.Для Apple ситуация не выглядит критичной, поскольку общий объём производства новой линейки iPhone остаётся в рамках запланированного. Неожиданно высокий спрос на модели iPhone 17 полностью компенсировал низкие продажи iPhone Air.Apple нарастила производственные заказы на стандартный iPhone 17 примерно на 5 млн единиц, а также увеличила объёмы заказов на флагманский iPhone 17 Pro, сообщили два источника, близких к ситуации.Цена iPhone Air с толщиной корпуса 5,6 мм составляет от $999. Стоимость устройства у крупных российских ритейлеров начинается от 110 тысяч рублей, в сентябре 2025 года смартфоны продавали по цене от 145 тысяч рублей.