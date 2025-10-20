Акции Apple выросли более чем на 4% и побили дневной рекорд на фоне высоких продаж iPhone 17 в США и Китае

Рыночная капитализация — $3,91 трлн.Источник: Apple Акции Apple на 22:26 мск 20 октября 2025 года на Nasdaq растут на 4,45% и стоят $263,52 за штуку. Как отмечает WSJ, это новый внутридневной рекорд стоимости бумаг.Рыночная капитализация компании составляет около $3,91 трлн. Apple вышла на второе место по этому показателю после производителя чипов Nvidia, указывает Reuters.Бумаги компании растут на фоне отчёта исследовательской Counterpoint Research. Она сообщила, что за первые 10 дней продажи iPhone 17 в Китае и США — на двух крупнейших рынках компании — превысили продажи iPhone 16 на 14%.После отчёта аналитики Loop Capital повысили рейтинг акций с «держать» до «покупать», пишет Bloomberg.Источник: Bloomberg#новости #apple