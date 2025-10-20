Популярное
Таня Боброва
Apple

Акции Apple выросли более чем на 4% и побили дневной рекорд на фоне высоких продаж iPhone 17 в США и Китае

Рыночная капитализация — $3,91 трлн.

Источник: Apple 
  • Акции Apple на 22:26 мск 20 октября 2025 года на Nasdaq растут на 4,45% и стоят $263,52 за штуку. Как отмечает WSJ, это новый внутридневной рекорд стоимости бумаг.
  • Рыночная капитализация компании составляет около $3,91 трлн. Apple вышла на второе место по этому показателю после производителя чипов Nvidia, указывает Reuters.
  • Бумаги компании растут на фоне отчёта исследовательской Counterpoint Research. Она сообщила, что за первые 10 дней продажи iPhone 17 в Китае и США — на двух крупнейших рынках компании — превысили продажи iPhone 16 на 14%.
  • После отчёта аналитики Loop Capital повысили рейтинг акций с «держать» до «покупать», пишет Bloomberg.
Источник: Bloomberg
