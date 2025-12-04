Компания отобрала 17 приложений и игр для iPhone, iPad и других устройств в своей экосистеме.Источник здесь и далее, если не указано другое: Apple Лучшее приложение 2025 года для iPhone — TiimoЭто сервис для планирования задач с ИИ-ассистентом, который помогает в их создании и приоритизации. Приложение сихронизируется с «Календарём» и «Напоминаниями» на iPhone, поддерживает таймер для удержания фокуса на задачах и «превращает» списки в план с наглядными временными рамками.Лучшее приложение 2025 года для iPad — DetailРедактор видео с ИИ-функциями. Например, сервис позволяет автоматически найти лучшие моменты и создать ролик под нужный формат, сгенерировать субтитры на разных языках, записывать видео с телесуфлёром и другое.Источник: DetailЛучшее приложение 2025 года для Mac — EssayistЭто текстовый редактор, ориентированный на тех, кто пишет эссе. Сервис помогает настроить нужное форматирование страницы, поддерживает менеджер ссылок для списка литературы, которые можно использовать в нескольких работах, автоматически проставляет сноски и другое.Лучшее приложение 2025 года для Vision Pro — Explore POVИммерсивные видео, которые «помогут перенестись в самые невероятные уголки Земли». Всего в сервисе более 100 HDR-роликов из 20 стран.Лучшее приложение 2025 года для Apple Watch — StravaТрекер тренировок для бегунов, велосипедистов и других спортсменов с элементами соцсети.Лучшее приложение 2025 года для Apple TV — HBO MaxСтриминговый сервис с фильмами и сериалами, в том числе от HBO и HBO Originals («Одни из нас», «Наследники», «Белый лотос» и другие), трансляциями спортивных матчей и персонализированными профилями для всей семьи.Лучшие игры 2025 годаДля iPhone — Pokémon TCG Pocket, позволяет собирать цифровые карточки покемонов и сражаться с другими игроками.Для iPad — DREDGE, приключенческая игра с элементами хоррора, в которой нужно исследовать территории в роли рыбака.Для Mac — Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, основная игра Cyberpunk 2077 и дополнение Phantom Liberty.Для Vision Pro — Porta Nubi, игра-головоломка.Для Apple Arcade — What the clash?, мини-игры для одного игрока и битв с друзьями.Номинация «Культурное влияние»Art of Fauna — игра в стиле ретро, которая предлагает собрать пазл-картинку с дикой природой на лицевой стороне или описание на обороте. Победитель Apple Design Awards 2025.Chants of Sennaar — приключенческая игра-головоломка, в которой нужно расшифровывать древние языки.Despelote — «футбольная игра о людях», в которой пользователь играет от лица мальчика и наблюдает, как меняется город.Be My Eyes — приложение, которое помогает людям с нарушениями зрения связаться с волонтёрами для помощи в повседневных задачах.Focus Friend — приложение для борьбы с прокрастинацией, которое блокирует доступ к остальным программам на iPhone.#новости #apple #appstore