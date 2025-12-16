Популярное
Евгения Евсеева
Apple

В бета-версии iOS 26.3 появилась поддержка уведомлений для «умных» часов от сторонних разработчиков

И передача файлов на Android.

Источник: MacRumors
  • В разделе уведомлений появилась функция Notification Forwarding — с помощью неё можно пересылать уведомления с iPhone на сторонние «умные» устройства, пишет MacRumors.
  • Уведомления можно пересылать только на одно устройство за раз, поэтому, если включить функцию, часы Apple Watch не смогут получать и отображать уведомления.
  • Функция будет доступна только в ЕС.
  • Кроме того, появился инструмент для передачи файлов с iPhone на Android — можно переносить фотографии, сообщения, заметки, приложения, пароли, номера телефонов и данные о здоровье. Но со стороны Android поддерживать функцию будут только смартфоны Pixel от Google.

#новости #apple

11 комментариев