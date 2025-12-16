В бета-версии iOS 26.3 появилась поддержка уведомлений для «умных» часов от сторонних разработчиков

И передача файлов на Android. Источник: MacRumorsВ разделе уведомлений появилась функция Notification Forwarding — с помощью неё можно пересылать уведомления с iPhone на сторонние «умные» устройства, пишет MacRumors.Уведомления можно пересылать только на одно устройство за раз, поэтому, если включить функцию, часы Apple Watch не смогут получать и отображать уведомления. Функция будет доступна только в ЕС.Кроме того, появился инструмент для передачи файлов с iPhone на Android — можно переносить фотографии, сообщения, заметки, приложения, пароли, номера телефонов и данные о здоровье. Но со стороны Android поддерживать функцию будут только смартфоны Pixel от Google.#новости #apple