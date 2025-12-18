Apple разрешила в Японии сторонние магазины iOS-приложений и альтернативные способы оплаты

Компания внесла изменения в соответствии с местным законодательством. Источник: BloombergДля соблюдения Закона о конкуренции мобильного ПО (MSCA) Apple разрешила сторонние магазины приложений в Японии, говорится в заявлении компании. Кроме того, разрешены альтернативные способы оплаты.Apple сотрудничает с японскими регуляторами, но при этом отмечает, что их требования «создают новые возможности для мошенничества, обмана, распространения вредоносного ПО, а также создают риски для конфиденциальности и безопасности».Сторонние магазины должны будут пройти авторизацию, также Apple будет проводить базовую проверку всех приложений, чтобы убедиться, что они не содержат вредоносных программ, вирусов и других «серьёзных угроз». Комиссия за покупки в приложениях, распространяемые вне App Store, составит 5%.Разработчики также смогут предлагать покупку цифровых товаров и услуг внутри приложения через альтернативную платёжную систему или размещать ссылки для оплаты, которые «уводят» пользователя из приложения.В 2024 году Apple разрешила использовать сторонние магазины iOS-приложений в ЕС из-за требований Закона о о цифровых рынках (DMA). В тоже году году компания разрешила разработчикам в США добавлять в приложения ссылки на сторонние сайты для оплаты покупок или подписок, но за сделки установила комиссию.#новости #apple