Apple обошла Samsung и заняла первое место по поставкам смартфонов в 2025 году — Counterpoint Research

С долей 20%.Источник: Jacob Kastrenakes / The VergeПо предварительным данным Market Monitor от Counterpoint Research, мировые поставки смартфонов в 2025 году выросли второй год подряд — на 2% год к году.Apple стала лидером по поставкам, увеличив их на 10% год к году. Доля компании на рынке составила 20%. По словам аналитиков, ей помогли успешный запуск iPhone 17, «хорошие» результаты продаж iPhone 16 в Японии, Индии и Юго-Восточной Азии, а также завершение «цикла» — «миллионам пользователей нужно было обновить свои устройства».Samsung заняла второе место с долей 19% (рост поставок на 5% год к году). Xiaomi сохранила за собой третье место с долей 13%, Vivo — на четвёртом месте (рост на 3% год к году, доля — 8%). На пятом — Oppo (поставки упали на 4%, доля — 8%). Среди других производителей аналитики выделили Nothing (рост на 31% в годовом выражении) и Google (на 25%).Доли компаний в мировых поставках смартфонов в 2023-2025 годах. Источник: Counterpoint Research Аналитики ожидают, что в 2026 году мировой рынок смартфонов снизится на фоне дефицита памяти и подорожания комплектующих. В декабре 2025 года они ожидали снижение поставок на 2,1%. Новый прогноз предполагает снижение на 3%. Однако Apple и Samsung, полагают эксперты, сохранят позиции, а сильнее пострадают «бюджетные» китайские производители.#новости