Apple «в ближайшее время» представит iPhone 17e стоимостью от $599 — Bloomberg

Компания также выпустит обновлённые iPad и «бюджетный» MacBook в первой половине 2026 года. Источник: Morning TechApple начнёт «необычайно насыщенный» 2026 год с серии релизов, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. iPhone 17e с чипом A19 и поддержкой MagSafe выйдет в феврале 2026-го.Он заменит модель iPhone 16e, вышедшую в 2025 году. При этом стартовая цена останется такой же — $599 (примерно 46,2 тысячи рублей по курсу ЦБ на 9 февраля 2026 года). По данным MacRumors, устройство может выйти 19 февраля 2026 года.Компания также выпустит обновлённые iPad — базовую версию с процессором A18 и iPad Air на A4. Кроме того, iPad на A18 впервые получит поддержку Apple Intelligence, что станет «ключевым» элементом в продвижении новой модели.Apple «в ближайшее время» представит новые MacBook Pro и Air, но главным релизом станет «бюджетный» MacBook с процессором от iPhone, отмечает Гурман. В компании рассчитывают, что устройство станет «привлекательной точкой входа» для тех, кто хочет перейти в экосистему Mac. Осенью 2025-го Гурман подчёркивал, что стоить компьютер будет «гораздо меньше» $1000 (около 77 тысяч рублей). #новости #iphone #macbook