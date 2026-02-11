Apple выпустила iOS 26.3 для всех пользователей

Это, вероятно, последнее обновление ОС перед выпуском улучшенной Siri, отмечает 9To5Mac.Источник: 9To5MacКомпания выпустила iOS 26.3 и iPadOS 26.3, заметило MacRumors. Кроме исправления багов и обновления безопасности появился инструмент для передачи данных с iPhone на Android-устройство — фотографий, сообщений, заметок, приложений, паролей и другого.Также появилась настройка, которая позволяет ограничить отслеживание точного местоположения оператором связи. Apple говорила, что она поддерживается на iPhone Air, iPhone 16e и iPad Pro M5 у некоторых операторов в США, Германии, Таиланде и Великобритании.Пользователи в ЕС получат функцию упрощённого сопряжения находящихся рядом аксессуаров других производителей — например, наушники смогут подключаться к iOS-устройствам так же как и AirPods.Кроме того, в ЕС сторонние аксессуары вроде «умных» часов смогут получать уведомления с iPhone. Пользователи смогут просматривать уведомления и реагировать на них, писало MacRumors. Можно подключить только одно устройство за раз. В iOS 26.3 также обновили галерею с обоями.#новости #apple