Apple представит «бюджетный» MacBook в марте 2026 года — Bloomberg

У ноутбука останется алюминиевый корпус.Устройство анонсируют на мероприятии в марте 2026 года, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники.Оно будет представлено в «ярких» цветах — окончательных вариантов нет, но Apple тестировала светло-жёлтый, светло-зелёный, синий, розовый, серебристый и тёмно-серый.В ноутбуке будет использоваться процессор от iPhone. По данным Гурмана, диагональ экрана составит «чуть меньше» 13 дюймов. 9To5Mac писало о 12,9-дюймовом экране.У устройства будет аллюминиевый корпус — не пластиковый, несмотря на низкую цену. Чтобы оставить материал, Apple разработала новый процесс производства алюминиевых корпусов.Как пишет Гурман, цена составит меньше $1000 (примерно 77,1 тысячи рублей по курсу ЦБ на 16 февраля 2026 года). 9To5Mac сообщало, что устройство будет стоить либо $599 либо $699 (46,2 тысячи рублей или 53,9 тысячи рублей).#новости #apple #macbook