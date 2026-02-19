Apple добавит в CarPlay поддержку голосовых чат-ботов на базе ИИ

В CarPlay добавили новый интерфейс для отображения «визуальной обратной связи» во время голосового диалога с чат-ботом.

Разработчики должны будут обновить свои приложения для работы с новым интерфейсом. При этом сервисы не смогут управлять функциями автомобиля или iPhone и не получат активацию по ключевой фразе — пользователи должны будут сначала запустить приложение в CarPlay.