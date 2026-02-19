Популярное
Артур Томилко
Apple

Apple добавит в CarPlay поддержку голосовых чат-ботов на базе ИИ

Пользователи смогут использовать голосовые режимы ChatGPT, Gemini и других сервисов.

Источник: MacRumors 
  • Функцию уже тестируют в бета-версии iOS 26.4, пишет MacRumors.

    В CarPlay добавили новый интерфейс для отображения «визуальной обратной связи» во время голосового диалога с чат-ботом.

  • Разработчики должны будут обновить свои приложения для работы с новым интерфейсом. При этом сервисы не смогут управлять функциями автомобиля или iPhone и не получат активацию по ключевой фразе — пользователи должны будут сначала запустить приложение в CarPlay.

  • До этого разработчики сторонних голосовых ботов, например, Anthropic, OpenAI и Google, не могли создавать приложения для CarPlay из-за ограничений Apple, отмечает издание. Пользователи могли использовать в автомобиле только голосового помощника Siri.

  • Выпуск iOS 26.4 запланирован на весну 2026 года.

