Таня Боброва
Apple

Apple представила iPhone 17e с поддержкой MagSafe по цене от $599

Это самая доступная модель в линейке iPhone 17.

Источник здесь и далее: Apple
  • iPhone 17e получил процессор A19 и хранилище на 256 ГБ или 512 ГБ, рассказала компания. Смартфон оснастили собственным сотовым модемом Apple — C1X, который работает быстрее и потребляет меньше энергии. Защита от брызг и пыли по стандарту IP68.
  • По словам компании, экран защищён стеклом Ceramic Shield 2, которое в три раза лучше защищает от царапин, чем предыдущее поколение, и меньше бликует. Дисплей — 6,1-дюймовый Super Retina XDR, пиковая яркость — до 1200 нит.
  • По проводу через USB-C смартфон может зарядиться до 50% примерно за полчаса, говорят в Apple. iPhone 17e также поддерживает MagSafe и Qi2 для быстрой беспроводной зарядки.
  • Есть камера «два в одном»: 48-мегапиксельная, которая «включает двукратный телеобъектив». Пользователи могут делать снимки с разрешением до 48 Мп или 24 Мп по умолчанию. Смартфон также позволяет снимать видео в разрешении 4K с поддержкой Dolby Vision и Spatial Audio.
  • Доступные цвета — белый, чёрный и нежно-розовый. Компания откроет предзаказ 4 марта 2026 года, в продажу устройство поступит 11 марта. Цена — от $599 (около 46 тысяч рублей по курсу ЦБ на 2 марта 2026 года).
#новости #apple

