Apple представила два 27-дюймовых монитора с разрешением 5К — обновлённый Studio Display и новый Studio Display XDR

Первый стоит от $1599. Второй — от $3299.Источник здесь и ниже: AppleМониторы оснащены камерой на 12 Мп с функцией «В центре внимания», которая помогает удерживать человека в центре кадра, и функцией «Обзор стола» — камера показывает и лицо пользователя, и вид на его стол сверху.Микрофонов три, динамиков с поддержкой пространственного аудио — шесть. У каждого по два разъёма USB-C и по два порта стандарта Thunderbolt 5 для более быстрой зарядки и передачи файлов (один можно использовать, например, для подключения Mac, а другой — для второго монитора).Яркость Studio Display составляет 600 нит. У XDR-версии, которая заменит Pro Display XDR, — до 1000 нит в стандартном режиме SDR и до 2000 при расширенном диапазоне HDR.Частота обновления у более дорогой модели — 120 Гц. У неё также есть поддержка технологии Adaptive Sync, которая позволяет изменять частоту обновления в зависимости от частоты кадров в диапазоне от 47 Гц до 120 Гц, и задняя mini-LED-подсветка.Studio Display XDRУ Studio Display можно регулировать наклон, а у Studio Display XDR ещё и высоту. Стекло — обычное или нанотекстурное. Последнее «рассеивает» свет, что помогает избежать «засветов».Studio Display XDRПредзаказы начнут принимать с 4 марта 2026 года. Продажи откроют 11 марта.Таня БоброваApple47мApple представила MacBook Air с чипом M5 и MacBook Pro на M5 Pro и M5 Max MacBook Air стоит от $1099, MacBook Pro на M5 Pro — от $2199, на M5 Max — от $3599.#новости #apple