Apple представила MacBook Neo по цене от $599

Диагональ экрана — 13 дюймов, чип — A18 Pro.Источник: Apple MacBook Neo получил процессор A18 Pro, который используют в iPhone, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ SSD. Заявленное время работы на одном заряде батареи — до 16 часов.Диагональ дисплея Liquid Retina с яркостью 500 нит и поддержкой 1 млрд цветов — 13 дюймов. Есть антибликовое покрытие. Клавиатура — Magic Keyboard. У модели с 512 ГБ памяти есть Touch ID.В устройство установили два динамика с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos, а также два микрофона с направленным формированием луча для уменьшения фонового шума и выделения голоса пользователя.У ноутбука есть два порта USB-C (один — USB 3, второй — USB 2) и разъём для наушников. Есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 6.Доступных цвета четыре: серебристый, нежно-розовый, жёлтый и индиго. Компания открыла предзаказ, в продажу ноутбук поступит 11 марта 2026 года. Цена — от $599 (около 46,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 4 марта 2026 года). В России предзаказ открыл, например, CDEK.Shopping по цене от 58 тысяч рублей без учёта таможенной пошлины.Рекламный ролик MacBook Neo. Источник: Apple#новости #apple