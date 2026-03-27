Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Путешествия
Крипто
Инвестиции
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Apple

Apple сообщила о прекращении производства компьютеров Mac Pro

Новые модели компания выпускать не планирует.

Источник: Appleinsider.com 
  • Страница Mac Pro в онлайн-магазине Apple теперь перенаправляет на главную страницу Mac, с которой ссылки на компьютер удалены, заметило 9to5mac. Компании подтвердила изданию, что прекратила производство устройства.
  • Первый Mac Pro презентовали в 2006 году, второе поколение — в 2013-м, а третье — в 2019-м. Последнюю версию в «промышленном» дизайне Apple представила в 2019 году. Компания позиционировала его как «мощный настольный компьютер» для профессионалов, самая дорогая версия стоила $50 тысяч.
  • Модель поставлялась с процессором Intel, но в июне 2023 года Apple заменила чип на собственный M2 Ultra. Обновлённая версия на старте продавалась по цене от $5999.
  • Причины прекращения производства Mac Pro компания не раскрыла, но отметила, что выпускать новые версии компьютера не планирует. В 9to5mac полагают, что дорогостоящее устройство потеряло актуальность на фоне широкой линейки MacBook и iMac.

#новости #macpro

9
1
1
28 комментариев