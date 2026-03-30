Данила Бычков
Apple

Apple начала предлагать сотрудникам внеплановые бонусы, чтобы удержать их от перехода в OpenAI — Bloomberg

С 2025 года к конкурентам перешли «несколько десятков» инженеров компании.

Источник: Bloomberg
  • OpenAI активно переманивает специалистов из инженерных команд Apple — разработчик ChatGPT совместно с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом работает над собственными устройствами, ориентированными на ИИ-функции, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.
  • С 2025 года в OpenAI перешли «несколько десятков» сотрудников Apple, включая инженеров, работавших над iPhone и гарнитурой Vision Pro. С юридической точки зрения компания «мало что может сделать» для предотвращения оттока специалистов, отмечает Гурман.
  • Apple начала предлагать сотрудникам внеплановые бонусы от $200 тысяч до $400 тысяч. При этом выплачивать их будут не единоразово, а в течение четырёх лет.
  • OpenAI «готова идти гораздо дальше», предлагая инженерам пакеты акций на «миллионы долларов». У Apple есть ресурсы, чтобы конкурировать на таком уровне, но исторически компания предпочитает этого не делать.
  • По словам Гурмана, для руководства Apple тревожным стал «культурный сдвиг» среди специалистов. Некоторые сотрудники всё чаще считают, что самые интересные и перспективные разработки ведутся в других компаниях — от OpenAI до новых стартапов. Сама Apple при этом воспринимается как «компания из прошлого».
  • Кроме того, Apple «фактически признала поражение» в ИИ-гонке, подчёркивает Гурман. Компания откажется от создания собственных больших языковых моделей и разрешит подключать к Siri ИИ-модели от сторонних разработчиков, в том числе Google и Anthropic, начиная с iOS 27.

#новости #apple

23 комментария