Apple начала предлагать сотрудникам внеплановые бонусы, чтобы удержать их от перехода в OpenAI — Bloomberg

С 2025 года к конкурентам перешли «несколько десятков» инженеров компании. Источник: BloombergOpenAI активно переманивает специалистов из инженерных команд Apple — разработчик ChatGPT совместно с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом работает над собственными устройствами, ориентированными на ИИ-функции, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.С 2025 года в OpenAI перешли «несколько десятков» сотрудников Apple, включая инженеров, работавших над iPhone и гарнитурой Vision Pro. С юридической точки зрения компания «мало что может сделать» для предотвращения оттока специалистов, отмечает Гурман.Apple начала предлагать сотрудникам внеплановые бонусы от $200 тысяч до $400 тысяч. При этом выплачивать их будут не единоразово, а в течение четырёх лет.OpenAI «готова идти гораздо дальше», предлагая инженерам пакеты акций на «миллионы долларов». У Apple есть ресурсы, чтобы конкурировать на таком уровне, но исторически компания предпочитает этого не делать.По словам Гурмана, для руководства Apple тревожным стал «культурный сдвиг» среди специалистов. Некоторые сотрудники всё чаще считают, что самые интересные и перспективные разработки ведутся в других компаниях — от OpenAI до новых стартапов. Сама Apple при этом воспринимается как «компания из прошлого».Кроме того, Apple «фактически признала поражение» в ИИ-гонке, подчёркивает Гурман. Компания откажется от создания собственных больших языковых моделей и разрешит подключать к Siri ИИ-модели от сторонних разработчиков, в том числе Google и Anthropic, начиная с iOS 27.