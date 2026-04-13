Bloomberg: Apple запланировала выпустить в 2027 году «умные» очки без дисплея, но с камерой и поддержкой обновлённой Siri — компания тестирует четыре варианта дизайна

Превзойти конкурентов Apple рассчитывает за счёт «тесной» интеграции с iPhone и «высококачественной» сборки. По данным агентства, один из вариантов оправы напоминает очки, которые носит глава Apple Тим Кук. Фото BloombergУстройство под кодовым названием N50 планируют представить в конце 2026 года, а фактический релиз состоится в 2027-м, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.По словам источников, очки будут работать в паре с iPhone. С их помощью пользователи смогут принимать звонки и получать уведомления, снимать фотографии и видео, а также управлять воспроизведением музыки и другими функциями с помощью обновлённой Siri на базе ИИ.Устройство будет конкурировать с линейкой очков Meta* Ray-Ban, отмечает Гурман. Своим преимуществом Apple планирует сделать «тесную» интеграцию с iPhone и «высококачественную» сборку.Компания тестирует четыре разных дизайна очков, выполненных из «высококачественного» материала под названием ацетат, который по характеристикам превосходит стандартный пластик и используется многими брендами, рассказали работающие над проектом сотрудники.Среди вариантов формы очков — большая прямоугольная оправа, напоминающая очки Ray-Ban Wayfarers, более узкий прямоугольный дизайн в стиле главы Apple Тима Кука, а также крупная и компактная оправы с округлыми рамками для линз.Apple создала подразделение Vision Products Group для разработки носимых на голове устройств около десяти лет назад, пишет Гурман. Изначально стратегия компании включала три продукта: гарнитуру дополненной реальности с беспроводным контроллером, подключаемую к iPhone, гарнитуру смешанной реальности, и автономные очки с дополненной реальностью.В 2023 году компания выпустила гарнитуру смешанной реальности Vision Pro, а от подключаемых к смартфону очков в итоге отказались. В октябре 2025 года Гурман писал, что Apple работает над двумя версиями «умных» очков — с дисплеем и без.Таня БоброваApple17 феврApple ускорила разработку «умных» очков, кулона и AirPods на базе обновлённой Siri — Bloomberg Компания пытается «наверстать упущенное» в ИИ-гонке.*Meta признана в России экстремистской и запрещена. #новости