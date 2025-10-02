Apple поставила на паузу разработку обновлённой гарнитуры Vision Pro и отдала приоритет «умным» очкам для конкуренции с Meta* Ray-Ban — Bloomberg

Компания якобы готовит две версии очков — с дисплеем и без.«Умные» очки со встроенным дисплеем от Meta*. Компания представила их в сентябре 2025 года. Источник: Meta*Компания готовила более дешёвую и лёгкую версию гарнитуры смешанной реальности Vision Pro под кодовым названием N100 к выпуску в 2027 году, но в конце сентября 2025-го объявила о переводе сотрудников с этого проекта на другой, рассказали источники Bloomberg, знакомые с вопросом.Проект, получивший приоритет, — «умные» очки. По данным агентства, компания работает как минимум над двумя версиями: под кодовым названием N50 (без дисплея, будут работать в паре с iPhone) и версия с дисплеем, которая может составить конкуренцию таким же от Meta* Ray-Ban.Первую модель, по словам источников, Apple планирует представить в 2026 году и выпустить в 2027-м. Вторую рассчитывали выпустить в 2028-м, но теперь разработку хотят «ускорить». Apple отказалась от комментариев.По информации Bloomberg, очки будут сделаны на базе голосового управления и ИИ. Компания рассчитывает, что в этом поможет обновлённая версия помощника Siri, которую планирует выпустить в марте 2026 года. Также Apple изучает возможность добавить функции для отслеживания состояния здоровья.Смещение приоритетов в сторону очков — очередное изменение стратегии компании в отношении гарнитур после выпуска Vision Pro, отмечает агентство. Устройство за $3499 оно называет слишком тяжёлым и дорогим для массового рынка. Однако Apple, по его данным, всё ещё планирует «скромное обновление» гарнитуры — с более мощным чипом.DTFТехника17 мая«Она просто собирает пыль»: владельцы Apple Vision Pro рассказали WSJ об опыте использования VR-гарнитуры Некоторые называют устройство тяжёлым, неудобным и бесполезным.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #apple