Полина Лааксо
Техника

Meta* выпустила «умные» очки со встроенным дисплеем и «нейробраслет» для управления жестами за $799

На дисплее 600х600 будут показываться сообщения, карта, фото, перевод речи, а также ИИ-подсказки.

Источник здесь и далее, если не указано иное: Meta*
Источник здесь и далее, если не указано иное: Meta*
  • Meta* Ray-Ban Display — первые очки корпорации с дисплеем. Он встроен в правую линзу. Контент располагается ближе к нижней её части и на полупрозрачных подложках, чтобы не перекрывать обзор.
  • Вес — 70 г. Устройство оснащено сверхширокоугольной камерой на 12 Мп с трёхкратным зумом и видоискателем, а также шестью микрофонами и двумя динамиками с поддержкой Bluetooth.
  • Задачи заменить очками телефон нет. Цель — упростить рутинные действия. Например, можно вслух попросить ИИ-ассистента найти кофейню поблизости и показывать интерактивный путь до неё на дисплее. В бета-версии будут доступны только некоторые города, но со временем их список расширят.
Навигация по городу
  • Система покажет SMS с телефона на iOS и Android, сообщения из WhatsApp*, Instagram*, Facebook* Messenger и присланные Reels. Окружающие видеть контент не будут. В чатах предусмотрены подсказки с быстрыми ответами — для выбора жестом.
  • Принимать видеозвонки пока что можно только из WhatsApp* и Facebook* Messenger — с возможностью показать собеседникам свой дисплей или вид перед глазами. Контент обновляется с частотой 30 Гц.
Быстрый ответ на сообщение
Видеозвонок
Видеозвонок
  • Устройство Meta* также может по запросу выводить на «экран» расшифровку звучащей речи и переводить её с некоторых языков.
Расшифровка речи
Перевод распознанного камерой текста
  • Со встроенным дисплеем можно заранее «выстроить» кадр и посмотреть получившееся фото. А голосовой командой — попросить выложить его в соцсеть.
  • Разрешение фото — 3024х4032. Видео — 1440х1920.
Фото жестом
Интерфейс при просьбе опубликовать фото в Instagram*
Интерфейс при просьбе опубликовать фото в Instagram*
  • Встроенный ИИ-ассистент поможет и распознать неизвестный объект или узнать о нём побольше. В примере самой компании пользователь просит подсказать, подойдут ли помидоры перед ним для мексиканского соуса, и после этого запрашивает рецепт.
Распознавание объектов в офлайне
  • Прослушивание музыки, подкастов и аудиокниг управляется в том числе жестами.
  • Браслет весом 42 г оснащён датчиками электромиографических сигналов, благодаря чему распознаёт даже незначительные движения мышц, которые и «переводит в команды» системе. Его разработали на базе исследование, проведённого с 200 тысячами участников — в том числе с физическими ограничениями.
Вид медиаплеера 
Вид медиаплеера 
  • Очки выйдут в трёх размерах и двух цветах — чёрном и песочном. В комплект за $799 вместе с ними входят зарядный кейс, USB-C-кабель, браслет и зарядка от него, а также тряпочка для чистки устройства и инструкция.
  • Очки выполнены с использованием вектрана и могут проработать на одном заряде до шести часов. Браслет — до 18.
  • Продажи откроют 30 сентября 2025 года. Они появятся только в офлайне и сначала лишь в части магазинов на территории США. В начале 2026 года устройства завезут в Канаду, Францию, Италию и Великобританию.

*Meta, владеющая Instagram, WhatsApp и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

