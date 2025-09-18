Meta* выпустила «умные» очки со встроенным дисплеем и «нейробраслет» для управления жестами за $799

На дисплее 600х600 будут показываться сообщения, карта, фото, перевод речи, а также ИИ-подсказки.Источник здесь и далее, если не указано иное: Meta*Meta* Ray-Ban Display — первые очки корпорации с дисплеем. Он встроен в правую линзу. Контент располагается ближе к нижней её части и на полупрозрачных подложках, чтобы не перекрывать обзор.Вес — 70 г. Устройство оснащено сверхширокоугольной камерой на 12 Мп с трёхкратным зумом и видоискателем, а также шестью микрофонами и двумя динамиками с поддержкой Bluetooth.Задачи заменить очками телефон нет. Цель — упростить рутинные действия. Например, можно вслух попросить ИИ-ассистента найти кофейню поблизости и показывать интерактивный путь до неё на дисплее. В бета-версии будут доступны только некоторые города, но со временем их список расширят.Навигация по городуСистема покажет SMS с телефона на iOS и Android, сообщения из WhatsApp*, Instagram*, Facebook* Messenger и присланные Reels. Окружающие видеть контент не будут. В чатах предусмотрены подсказки с быстрыми ответами — для выбора жестом.Принимать видеозвонки пока что можно только из WhatsApp* и Facebook* Messenger — с возможностью показать собеседникам свой дисплей или вид перед глазами. Контент обновляется с частотой 30 Гц.Быстрый ответ на сообщениеВидеозвонокУстройство Meta* также может по запросу выводить на «экран» расшифровку звучащей речи и переводить её с некоторых языков.Расшифровка речиПеревод распознанного камерой текстаСо встроенным дисплеем можно заранее «выстроить» кадр и посмотреть получившееся фото. А голосовой командой — попросить выложить его в соцсеть.Разрешение фото — 3024х4032. Видео — 1440х1920.Фото жестомИнтерфейс при просьбе опубликовать фото в Instagram*Встроенный ИИ-ассистент поможет и распознать неизвестный объект или узнать о нём побольше. В примере самой компании пользователь просит подсказать, подойдут ли помидоры перед ним для мексиканского соуса, и после этого запрашивает рецепт.Распознавание объектов в офлайнеПрослушивание музыки, подкастов и аудиокниг управляется в том числе жестами.Браслет весом 42 г оснащён датчиками электромиографических сигналов, благодаря чему распознаёт даже незначительные движения мышц, которые и «переводит в команды» системе. Его разработали на базе исследование, проведённого с 200 тысячами участников — в том числе с физическими ограничениями.Вид медиаплеера Очки выйдут в трёх размерах и двух цветах — чёрном и песочном. В комплект за $799 вместе с ними входят зарядный кейс, USB-C-кабель, браслет и зарядка от него, а также тряпочка для чистки устройства и инструкция.Очки выполнены с использованием вектрана и могут проработать на одном заряде до шести часов. Браслет — до 18.Продажи откроют 30 сентября 2025 года. Они появятся только в офлайне и сначала лишь в части магазинов на территории США. В начале 2026 года устройства завезут в Канаду, Францию, Италию и Великобританию.*Meta, владеющая Instagram, WhatsApp и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости