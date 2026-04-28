Артур Томилко
Apple

Apple добавила новый тип подписки для приложений в App Store — на год, но с ежемесячной оплатой

В случае отмены она перестанет действовать только по истечении годового периода.

Источник: Apple 
  • Разработчики приложений могут настроить новый тип подписки в App Store Connect, сообщила Apple.
  • Годовые подписки с ежемесячной оплатой смогут оформлять пользователи iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4, tvOS 26.4 и visionOS 26.4 «по всему миру», за исключением Сингапура и США.
  • По словам Apple, такая подписка позволит разработчикам устанавливать «более доступные цены». Отмена подписки пользователем отключит автоматическое продление, но действовать она перестанет только по истечении срока — до тех пор деньги продолжат списывать.
  • Пользователи смогут просмотреть количество завершённых и оставшихся платежей в своей учётной записи Apple ID.
