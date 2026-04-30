MacRumors: Apple «практически» отказалась от выпуска Vision Pro — на её разработке настаивал Тим Кук, а новый глава Тернус изначально был против

Из-за неудачного опыта Virtual Research Systems, где он работал над VR-шлемом в 1990-х.Источник: BBCApple «практически» отказалась от производства VR-гарнитуры, команду Vision Pro перераспределили между другими отделами Apple, в том числе по совершенствованию Siri. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на источники.По данным издания, модель Vision Pro с чипом M5 и новыми ремешками, которую выпустили в октябре 2025 года, не помогла возродить интерес пользователей и увеличить продажи. MacRumors пишет, что компания продала около 600 тысяч устройств с 2024 года.Vision Pro критикуют за то, что гарнитура тяжёлая и её неудобно носить дольше 20 минут, при этом дорогая — $3499 за устройство (262 тысячи рублей по курсу ЦБ на 30 апреля 2026 года).В марте 2026-го обозреватель Bloomberg Марк Гурман писал, что новый глава Apple Джон Тернус нередко выступал против создания Vision Pro на ранних этапах. С 1997 по 2001 год Тернус разрабатывал VR-шлем для стартапа Virtual Research Systems и считал опыт неудачным.Бывший гендиректор Тим Кук же постоянно защищал Vision Pro внутри компании и публично в разговорах с журналистами. Говорил, что сам использует устройство каждый день.Создатель Oculus Палмер Лаки опубликовал в X фотографию старой гарнитуры V8 от Virtual Research Systems, над которой работал Тернус. Источник: @PalmerLuckeyРуководитель подразделения Vision Pro Майк Роквелл сменил Джона Джаннандреа на посту главы по развитию Siri в марте 2025 года на фоне задержек с выпуском ИИ-функций.Таня БоброваApple02.10.2025Apple поставила на паузу разработку обновлённой гарнитуры Vision Pro и отдала приоритет «умным» очкам для конкуренции с Meta* Ray-Ban — Bloomberg Компания якобы готовит две версии очков — с дисплеем и без.#новости