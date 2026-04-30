Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Образование
Карьера
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
Apple

MacRumors: Apple «практически» отказалась от выпуска Vision Pro — на её разработке настаивал Тим Кук, а новый глава Тернус изначально был против

Из-за неудачного опыта Virtual Research Systems, где он работал над VR-шлемом в 1990-х.

Источник: BBC
  • Apple «практически» отказалась от производства VR-гарнитуры, команду Vision Pro перераспределили между другими отделами Apple, в том числе по совершенствованию Siri. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на источники.
  • По данным издания, модель Vision Pro с чипом M5 и новыми ремешками, которую выпустили в октябре 2025 года, не помогла возродить интерес пользователей и увеличить продажи. MacRumors пишет, что компания продала около 600 тысяч устройств с 2024 года.
  • Vision Pro критикуют за то, что гарнитура тяжёлая и её неудобно носить дольше 20 минут, при этом дорогая — $3499 за устройство (262 тысячи рублей по курсу ЦБ на 30 апреля 2026 года).
  • В марте 2026-го обозреватель Bloomberg Марк Гурман писал, что новый глава Apple Джон Тернус нередко выступал против создания Vision Pro на ранних этапах. С 1997 по 2001 год Тернус разрабатывал VR-шлем для стартапа Virtual Research Systems и считал опыт неудачным.
  • Бывший гендиректор Тим Кук же постоянно защищал Vision Pro внутри компании и публично в разговорах с журналистами. Говорил, что сам использует устройство каждый день.
Создатель Oculus Палмер Лаки опубликовал в X фотографию старой гарнитуры V8 от Virtual Research Systems, над которой работал Тернус. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FPalmerLuckey%2Fstatus%2F2048482051746357727%3Fs%3D20&postId=2893558" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@PalmerLuckey</a>
  • Руководитель подразделения Vision Pro Майк Роквелл сменил Джона Джаннандреа на посту главы по развитию Siri в марте 2025 года на фоне задержек с выпуском ИИ-функций.
