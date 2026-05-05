Данила Бычков
Apple

Bloomberg: Apple провела переговоры с Intel и Samsung о поставках процессоров — компания ищет новых подрядчиков из-за нехватки чипов для iPhone и Mac

Основным партнёром компании остаётся TSMC.

Источник: HDBlog
  • Переговоры с Intel и Samsung пока не привели ни к каким договорённостям — у Apple есть сомнения относительно использования технологий, отличных от TSMC, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Руководство Apple считает, что нехватка чипов для Mac и iPhone сдерживает рост компании. Но Intel и Samsung пока не могут стабильно выпускать передовые процессоры в масштабах, сопоставимых с TSMC, подчёркивает Bloomberg.
  • Обе компании уже сотрудничали с Apple — Intel поставляла чипы для Mac вплоть до 2020 года, а Samsung была производственным партнёром Apple по чипам для iPhone «более десяти лет назад».
  • В апреле 2026 года журналист Тим Калпан писал, что успех MacBook Neo обернулся для Apple проблемой: компания не хочет упускать ажиотаж вокруг ноутбука, но для увеличения выпуска нужно дозаказывать чипы — это сведёт на «нет» прибыль.

