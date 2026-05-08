Apple предварительно договорилась с Intel о производстве чипов — WSJ

Какие именно устройства получат их, пока не ясно.Источник: Intel Компании достигли предварительного соглашения, по которому Intel будет выпускать чипы для устройств Apple, рассказали знакомые с вопросом источники WSJ. Переговоры продолжались более года, теперь стороны заключили сделку.Для каких устройств будут поставлять чипы, пока не ясно. Apple и Intel отказались от комментариев. О том, что Apple провела переговоры с Intel и Samsung, в начале мая 2026-го говорили источники Bloomberg.Эта сделка могла бы стать «крупной победой» для Intel, которая пытается «оживить» свой бизнес по производству чипов, отмечает Reuters. В апреле 2026 года компания присоединилась к Terafab — проекту Илона Маска по производству чипов для гуманоидных роботов и космических дата-центров.Акции Intel растут на 20:45 мск на 16,5% и торгуются по $126,3 за штуку. Бумаги Apple дорожают на 4,9% — до $292,35 за штуку.Сейчас основной партнёр Apple — TSMC, но компания нуждается в дополнительных поставках, отмечает WSJ. На двух последних звонках с аналитикам глава компании Тим Кук говорил, что Apple не может удовлетворить спрос на iPhone из-за нехватки современных чипов. Apple уже сотрудничала с Intel — та поставляла чипы для Mac до 2020 года.Данила БычковApple7 маяApple дозаказала у TSMC чипы A18 для MacBook Neo из-за «неожиданно высокого» спроса на ноутбук — СМИ При этом в продаже могут оставить только более дорогую версию Neo на 512 ГБ за $699. #новости #intel #apple