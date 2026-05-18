WSJ рассказало о подходе Apple, которая использует «неидеальные» чипы вместо утилизации — их устанавливают в «бюджетные» устройства

Это позволяет компании снижать издержки и сегментировать линейки продуктов.Источник: BloombergОдин из «секретов» Apple — использование чипов с небольшими дефектами, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Изначально эта практика была способом «спасти» бракованные чипы, а в итоге стала частью стратегии Apple.Последним примером стал MacBook Neo — его собирали на базе оставшихся чипов A18 Pro, которые изначально предназначались для iPhone 16 Pro. Чипы для смартфонов содержат шесть графических ядер, а у MacBook Neo их только пять. Компания, вероятно, использовала для ноутбука процессоры с дефектом одного ядра GPU.Apple также использовала для производства iPhone 17e чипы, которые не подошли для iPhone 17, а в iPhone Air — процессоры, не соответствующие требованиям для более дорогого iPhone 17 Pro, отмечает WSJ. По словам источников, Apple применяет эту стратегию ещё со времён чипов A4, которые использовались в iPhone 4. Часть дефектных процессоров компания размещала в Apple TV.Более дешёвые устройства, в которых используются чипы с бракованными ядрами GPU, позволяют Apple привлекать новых пользователей. Кроме того, каждый новый покупатель становится потенциальным клиентом «высокомаржинальных» сервисов компании — например, iCloud и App Store.В мае 2026 года Apple дозаказала у TSMC чипы A18 Pro для MacBook Neo из-за «неожиданно высокого» спроса на ноутбук. Это может увеличить себестоимость устройства — до этого Apple фактически использовала уже имевшиеся складские запасы.Таня БоброваМнения7 апрУспех MacBook Neo обернулся для Apple проблемой: компания не хочет упускать ажиотаж вокруг ноутбука, но для увеличения выпуска нужны чипы — это сведёт на «нет» прибыль Так считает ИТ-журналист и бывший обозреватель Bloomberg Тим Калпан.#новости #apple