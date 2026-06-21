Bloomberg: будущий глава Apple Джон Тернус сосредоточится на «возрождении» команды дизайнеров — он хочет вернуть им «былое влияние»

Которое она потеряла из-за ухода Джонни Айва. Источник: ShutterstockВо времена Стива Джобса и бывшего главного дизайнера Apple Джонни Айва подразделение промышленного дизайна было «центром» Apple — в основном именно оно определяло будущие продукты компании, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.Сейчас же роль отдела стала «более прикладной», а на развитие продуктовой линейки стали влиять финансовое и операционное подразделения. Причины — отход от управления, а затем и полный уход Айва из Apple, а также потеря ключевых сотрудников.Последствия заметны по продуктам: компания регулярно обновляет устройства, но стала реже показывать новые дизайны и форм-факторы. Например, Apple Watch и Mac сохраняют «знакомый» внешний вид уже более десяти лет.Тернус, который станет главой Apple с сентября 2026 года, хочет это изменить: перемены начнутся с поиска нового главного дизайнера, у которого будут место за столом руководства и соответствующие полномочия, а также способность создавать «прорывные дизайны».По мнению Тернуса, дизайн — это основа того, что Apple делает как компания. А её продукты — «самая красиво спроектированная вещь, которой владеет большинство покупателей».Артур ТомилкоApple21 апрBloomberg: в Apple ждут, что Джон Тернус на посту гендиректора возродит решительный стиль руководства, характерный для эпохи Стива Джобса Ему придётся действовать быстрее, чем Тим Кук, а также рисковать, чтобы укрепить лидерство в сфере электроники и ускорить развитие ИИ.#новости