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Евгения Евсеева
Apple

Bloomberg: будущий глава Apple Джон Тернус сосредоточится на «возрождении» команды дизайнеров — он хочет вернуть им «былое влияние»

Которое она потеряла из-за ухода Джонни Айва.

Источник: Shutterstock
Источник: Shutterstock
  • Во времена Стива Джобса и бывшего главного дизайнера Apple Джонни Айва подразделение промышленного дизайна было «центром» Apple — в основном именно оно определяло будущие продукты компании, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.
  • Сейчас же роль отдела стала «более прикладной», а на развитие продуктовой линейки стали влиять финансовое и операционное подразделения. Причины — отход от управления, а затем и полный уход Айва из Apple, а также потеря ключевых сотрудников.
  • Последствия заметны по продуктам: компания регулярно обновляет устройства, но стала реже показывать новые дизайны и форм-факторы. Например, Apple Watch и Mac сохраняют «знакомый» внешний вид уже более десяти лет.
  • Тернус, который станет главой Apple с сентября 2026 года, хочет это изменить: перемены начнутся с поиска нового главного дизайнера, у которого будут место за столом руководства и соответствующие полномочия, а также способность создавать «прорывные дизайны».
  • По мнению Тернуса, дизайн — это основа того, что Apple делает как компания. А её продукты — «самая красиво спроектированная вещь, которой владеет большинство покупателей».
Артур Томилко
Apple
Bloomberg: в Apple ждут, что Джон Тернус на посту гендиректора возродит решительный стиль руководства, характерный для эпохи Стива Джобса

Ему придётся действовать быстрее, чем Тим Кук, а также рисковать, чтобы укрепить лидерство в сфере электроники и ускорить развитие ИИ.

Джон Тернус. Фото Bloomberg

#новости

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