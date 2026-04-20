Тим Кук покинет пост главы Apple — с 1 сентября 2026 года компанию возглавит Джон Тернус

Кук станет исполнительным председателем совета директоров.Тернус и Кук. Источник фото: AppleНазначение Тернуса, который пока занимает должность старшего вице-президента аппаратной разработки, единогласно одобрил совет директоров, сообщила Apple. Сам он войдёт в его состав с 1 сентября 2026 года.По словам Кука, Тернус — «визионер с мышлением инженера, душой новатора и сердцем лидера, которому важны добросовестность и честь». Сам Кук продолжит «помогать с рядом корпоративных вопросов», в частности будет общаться с госведомствами, но уже в новой роли.Кук начал работать в Apple в 1998 году. В 2011 году получил должность гендиректора и курировал выпуск часов Apple Watch, наушников AirPods, гарнитуры Apple Vision Pro, запуск сервисов, включая iCloud, Apple Pay, Apple TV и Apple Music.Под его руководством капитализация Apple увеличилась с $350 млрд до $4 трлн, выручка выросла со $108 млрд в финансовом 2011 году до $416 млрд в 2025 году, а в своих продуктах Apple стала использовать собственные чипы Apple Silicon.Тернус пришёл в компанию в 2001 году в отдел продуктового дизайна, до этого поработав инженером-механиком в Virtual Research Systems. В 2013 стал вице-президентом аппаратной разработки, а в 2021-м — старшим вице-президентом.Apple отметила его вклад в разработку «новых продуктовых линеек» вроде iPad и AirPods, а также новых поколений iPhone, Mac и Apple Watch, включая самый бюджетный ноутбук компании MacBook Neo и тонкий смартфон iPhone Air.НОВОСТЬ ДОПОЛНЯЕТСЯ.Артур Томилко