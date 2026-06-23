В результате кибератаки на индийского производителя Tata Electronics хакеры получили доступ к конфиденциальной информации Apple и Tesla

У злоумышленников оказалось более 200 тысяч файлов компании. Источник: TechCrunchTata Electronics подтвердила утечку данных в ходе кибератаки, пишет Reuters. Хакерская группировка World Leaks заявила, что в её распоряжении оказалось более 200 тысяч файлов объёмом свыше 630 ГБ.В Tata обнаружили утечку «несколько недель назад» и запустили протоколы реагирования — по словам компании, атака не повлияла на операционную деятельность.Исследователи, изучившие часть опубликованных файлов, нашли документы, связанные с Apple и Tesla, отмечае издание. Например, журналы событий за несколько лет, электронные письма, копии паспортов сотрудников, документы по спецификациям материалов.Некоторые из них касаются автомобилей Tesla Model Y и Model 3. На части файлов были пометки о конфиденциальной информации и коммерческой тайне Apple и Tesla.Основанная в 2020 году Tata Electronics стала одним из ключевых производителей электроники и полупроводников в Индии, подчёркивает TechCrunch. Компания сотрудничает с Apple, Tesla, ASML, Intel и Qualcomm. На Tata приходится примерно треть производства iPhone в Индии.#новости #apple #tesla