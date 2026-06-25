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Данила Бычков
Apple

Apple подняла цены на некоторые устройства, включая MacBook и iPad — iPhone не подорожал

Рост цен вызван дефицитом чипов памяти.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Представитель Apple заявил Bloomberg, что компания «никогда не видела, чтобы цена компонентов росла настолько сильно и настолько быстро». Он добавил, что Apple «защищала клиентов» от повышений цен, но дошла до точки, когда сделать это «необходимо».
  • Стартовая цена MacBook Neo выросла с $599 до $699, MacBook Air — с $1099 до $1299. 14-дюймовая версия MacBook Pro подорожала с $1699 до $1999, а 11-дюймовый iPad Pro — с $999 до $1199. iPad Air теперь стоит $749 вместо прежней цены — $599.
  • Также подорожали колонки HomePod и HomePod mini — с $299 до $349 и с $99 до $129 соответственно. Стоимость Apple TV выросла со $129 до $199. Apple повысила цены по всему миру, при этом iPhone это пока не затронуло, отмечает Bloomberg.
  • В июне 2026 года глава Apple Тим Кук предупредил о росте цен на устройства компании из-за дефицита чипов памяти.

#новости #apple

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