Apple подняла цены на некоторые устройства, включая MacBook и iPad — iPhone не подорожал

Рост цен вызван дефицитом чипов памяти.Источник: BloombergПредставитель Apple заявил Bloomberg, что компания «никогда не видела, чтобы цена компонентов росла настолько сильно и настолько быстро». Он добавил, что Apple «защищала клиентов» от повышений цен, но дошла до точки, когда сделать это «необходимо».Стартовая цена MacBook Neo выросла с $599 до $699, MacBook Air — с $1099 до $1299. 14-дюймовая версия MacBook Pro подорожала с $1699 до $1999, а 11-дюймовый iPad Pro — с $999 до $1199. iPad Air теперь стоит $749 вместо прежней цены — $599.Также подорожали колонки HomePod и HomePod mini — с $299 до $349 и с $99 до $129 соответственно. Стоимость Apple TV выросла со $129 до $199. Apple повысила цены по всему миру, при этом iPhone это пока не затронуло, отмечает Bloomberg.В июне 2026 года глава Apple Тим Кук предупредил о росте цен на устройства компании из-за дефицита чипов памяти.#новости #apple