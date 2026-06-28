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Ася Карпова
Apple

Bloomberg: глава направления Apple Vision Pro уйдёт в OpenAI для разработки устройств

Официально стороны это не подтверждали.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Вице-президент Apple Пол Мид, который отвечал за разработку гарнитуры Vision Pro, перейдёт в команду OpenAI по разработке устройств и оборудования, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.
  • По его данным, Мид также руководил разработкой «умных» очков, которые Apple планирует выпустить в 2027 году.
  • Гурман объясняет уход Мида перестановками в команде по разработке оборудования, которые проводит глава компании Джон Тернус. Из-за них «некоторые вице-президенты почувствовали себя так, будто их понизили».
  • Раньше Мид, а также руководитель Apple Watch Юджин Ким и глава электротехнической разработки Дениз Теоман подчинялись напрямую Тернусу. Теперь сам он не будет руководить отделом, в приоритете — команда дизайнеров. Мид, Ким и Теоман должны были перейти в подчинение Тому Марибу, бывшему главе по адаптации дизайн-концептов к реальным условиям использования.
  • TechCrunch напоминает, что OpenAI уже работает с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом над ИИ-устройством.
Ася Карпова
Apple
MacRumors: Apple «практически» отказалась от выпуска Vision Pro — на её разработке настаивал Тим Кук, а новый глава Тернус изначально был против

Из-за неудачного опыта Virtual Research Systems, где он работал над VR-шлемом в 1990-х.

Источник: BBC

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