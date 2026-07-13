Bloomberg: Apple откажется от выпуска чипов M6 Max и Ultra, чтобы сосредоточиться на следующем поколении процессоров — линейка M7 будет более оптимизирована для работы с ИИ

При этом компания по-прежнему собирается выпустить чип M5 Ultra.Источник: Apple В июне 2026 года Bloomberg сообщало, что Apple представит базовый процессор M6, но не будет выпускать его более производительные версии. Вместо этого она планирует выпустить чип M7 — базовый и версии Pro и Max.Теперь обозреватель издания Марк Гурман рассказывает, что M6 покажут уже осенью 2026 года в рамках традиционной презентации компании. Версий M6 Pro и M6 Max не будет.Сейчас компания уже тестирует процессоры M7. Они, вероятно, выйдут в первой половине 2027 года. За ним последуют M7 Pro и M7 Max в конце 2027-го, а в 2028-м — M7 Ultra.Apple и раньше не выпускала некоторые версии чипов, но отказ от всех «топовых» моделей — беспрецедентный, отмечает Гурман. По его словам, причина — искусственный интеллект.В процессорах M7 компания запланировала «масштабную модернизацию», ради которой готова не завершать линейку M6. Источники издания утверждают, что изменения больше всего заметны в M7 Ultra — этот чип «значительно» повышает производительность ИИ. Процессор можно сравнить с ускорителем Blackwell от Nvidia.#новости