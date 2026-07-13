Акции Apple с конца июня 2026 года выросли на 16% и обновили рекорд — рынок позитивно воспринял решение компании не участвовать в «гонке дата-центров»

Рыночная капитализация за этот период выросла примерно на $650 млрд. Источник: Bloomberg13 июля 2026-го акции компании обновили рекорд — рост составил 1,4%, до $319,5 за бумагу. С конца июня 2026 года бумаги Apple подорожали на 16%, пишет Bloomberg. За тот же период индекс PHLX Semiconductor, отражающий динамику крупнейших компаний полупроводникового сектора, снизился примерно на 10%, индекс S&P 500 вырос на 3%, а технологичный Nasdaq 100 прибавил 0,3%.Apple не участвует в «гонке дата-центров» — рынок всё чаще воспринимает это как преимущество, отмечает издание. Инвесторы возвращаются к акциям компании на фоне опасений, что расходы гиперскейлеров на ИИ могут не окупиться.С начала 2026 года акции Apple подорожали на 17%, что сделало их лучшими по динамике среди компаний «великолепной семёрки», куда входят Alphabet, Nvidia, Meta*, Microsoft, Amazon и Tesla. Для сравнения: бумаги Microsoft за это время упали на 20%.Дефицит чипов памяти давит на маржу Apple. Из-за него компания была вынуждена повысить цены на некоторые устройства, включая MacBook и iPad, в июне 2026-го.При этом опрошенные Bloomberg аналитики считают, что повышение цен не окажет значительного влияния на продажи Apple, потому что клиенты будут готовы платить за устройства больше.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.Данила БычковApple11 июляApple подала иск против OpenAI и руководителя её аппаратного направления Танга Тана, обвинив компанию в краже коммерческой тайны Тан якобы призывал сотрудников Apple предоставлять информацию о будущих продуктах компании во время собеседований.#новости #apple