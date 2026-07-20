Apple начала тестово записывать разговоры покупателей с сотрудниками Apple Store и расшифровывать их с помощью ИИ — Bloomberg

Это должно помочь с ведением записей. Источник: «Яндекс Карты»Apple тестирует так функцию Live Notes, которая умеет расшифровывать разговоры между сотрудниками Genius Bar (это это сертифицированные специалисты службы поддержки) и клиентами в некоторых магазинах Apple Store, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.В каких именно магазинах запустили функцию — не уточняется. Что за инструменты и устройства используют для записи разговоров и их расшифровки — тоже.Цель функции — сэкономить время сотрудников и позволить им сосредоточиться больше на клиенте, а не ведении записей во время приёма.Система работает только при согласии и клиента, и сотрудника на запись разговора. После беседы расшифровка сохраняется на рабочий iPad и становится частью документации по обслуживанию. Аудиофайлы не сохраняются. Текст расшифровки можно редактировать.Некоторые работники опасаются, что в будущем Apple может использовать записи для обучения сотрудников или оценки эффективности. Но пока таких планов нет.#новости