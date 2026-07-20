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Евгения Евсеева
Apple

Apple начала тестово записывать разговоры покупателей с сотрудниками Apple Store и расшифровывать их с помощью ИИ — Bloomberg

Это должно помочь с ведением записей.

Источник: «Яндекс Карты»
Источник: «Яндекс Карты»
  • Apple тестирует так функцию Live Notes, которая умеет расшифровывать разговоры между сотрудниками Genius Bar (это это сертифицированные специалисты службы поддержки) и клиентами в некоторых магазинах Apple Store, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.
  • В каких именно магазинах запустили функцию — не уточняется. Что за инструменты и устройства используют для записи разговоров и их расшифровки — тоже.
  • Цель функции — сэкономить время сотрудников и позволить им сосредоточиться больше на клиенте, а не ведении записей во время приёма.
  • Система работает только при согласии и клиента, и сотрудника на запись разговора. После беседы расшифровка сохраняется на рабочий iPad и становится частью документации по обслуживанию. Аудиофайлы не сохраняются. Текст расшифровки можно редактировать.
  • Некоторые работники опасаются, что в будущем Apple может использовать записи для обучения сотрудников или оценки эффективности. Но пока таких планов нет.

#новости

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