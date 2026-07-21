Apple готовится запустить программу лизинга своих устройств в партнёрстве с Klarna — Bloomberg

На фоне повышения цен на устройства.Источник: Allison Johnson / The VergeApple готовится запустить 28 июля 2026 года Apple Upgrade — программу лизинга большинства моделей iPhone, Mac, iPad и Apple Watch, рассказали источники Bloomberg. Изначально она будет доступна как минимум в США.Финансовым партнёром, по словам собеседников агентства, станет Klarna. Акции последней на фоне новости росли на 11%, отмечает издание. На момент написания заметки бумаги растут менее чем на 1%.Apple Upgrade будет работать как подписка, утверждает Bloomberg. Пользователи смогут в том числе оставить устройство себе после аренды или обновить модель. Срок договоров для iPhone и Apple Watch составит 24 месяца, для Mac и iPad — 36 месяцев.Агентство отмечает, что компания планирует запустить программу вскоре после повышения цен на свои устройства на фоне дефицита на рынке памяти. Кроме того, Apple, вероятно, повысит цены на iPhone на презентации в сентябре 2026 года.#новости #apple