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Таня Боброва
Apple

Apple готовится запустить программу лизинга своих устройств в партнёрстве с Klarna — Bloomberg

На фоне повышения цен на устройства.

Источник: Allison Johnson / The Verge
Источник: Allison Johnson / The Verge
  • Apple готовится запустить 28 июля 2026 года Apple Upgrade — программу лизинга большинства моделей iPhone, Mac, iPad и Apple Watch, рассказали источники Bloomberg. Изначально она будет доступна как минимум в США.
  • Финансовым партнёром, по словам собеседников агентства, станет Klarna. Акции последней на фоне новости росли на 11%, отмечает издание. На момент написания заметки бумаги растут менее чем на 1%.
  • Apple Upgrade будет работать как подписка, утверждает Bloomberg. Пользователи смогут в том числе оставить устройство себе после аренды или обновить модель. Срок договоров для iPhone и Apple Watch составит 24 месяца, для Mac и iPad — 36 месяцев.
  • Агентство отмечает, что компания планирует запустить программу вскоре после повышения цен на свои устройства на фоне дефицита на рынке памяти. Кроме того, Apple, вероятно, повысит цены на iPhone на презентации в сентябре 2026 года.

#новости #apple

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