Apple синхронизирует буфер обмена с Windows к осени 2027 года — пользователи смогут скопировать контент на iPhone и вставить его на компьютере

Сначала функция станет доступна в ЕС. Появится ли она в других регионах — неизвестно.Источник: AppleApple разработает функцию для синхронизации буфера обмена с Windows, пишет MacRumors. Её запустят в ЕС, чтобы исполнить требования Закона о цифровых рынках (DMA).Компания планирует завершить разработку к осени 2027 года. Функция станет доступна в iOS 28, предполагает 9To5Mac.Пользователи смогут скопировать текст, ссылку или другой контент на iPhone и сразу вставить его на компьютере с Windows — и наоборот. Для этого потребуется разрешение пользователя на каждом устройстве.Microsoft обратилась к Apple в марте 2026 года, заявив, что не может предложить пользователям Windows аналог функции Universal Clipboard, работающей между устройствами Apple. Компания попросила предоставить постоянный доступ к буферу обмена, чтобы синхронизация происходила автоматически, без необходимости разрешать доступ при каждом действии.#новости #apple #windows