Артур Томилко

OpenAI представила функцию создания облачных ИИ-агентов для команд с настройкой прав доступа

Они работают на базе Codex и могут готовить отчёты, писать код и отвечать на сообщения в рабочих чатах.

Источник: OpenAI 
  • Инструмент называется «Агенты для рабочих пространств». Он доступен пользователям тарифных планов Business, Enterprise, Edu и Teachers.
  • «Агенты рабочих пространств» предназначены не для разовых запросов, а для выполнения длительных или повторяющихся действий, отмечают в OpenAI. Создать агента можно в ChatGPT. Для этого нужно описать рабочий процесс или «загрузить файл» с задачей.
  • Для чувствительных действий — например, редактирования таблиц, отправки писем или добавления событий в календарь — агента можно настроить так, чтобы он запрашивал разрешения.
  • В качестве примеров использования инструмента OpenAI приводит агента по проверке ПО, агента по анализу отзывов клиентов и работе с заявками, а также агента по оценке контрагентов и рисков.
  • Агенты работают базе Codex в облаке. Инструмент рассчитан на совместное использование командами и позволяет настраивать права доступа для разных участников. В будущем в консоли администратора появится возможность просматривать всех агентов, созданных в организации, а также шаблоны использования и подключённые источники данных.
OpenAI наняла создателя OpenClaw Питера Штайнбергера — он возглавит разработку «следующего поколения ИИ-агентов»

OpenClaw перейдёт под управление специально созданного фонда и останется проектом с открытым исходным кодом.

