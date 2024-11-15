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Ася Карпова
ChatGPT

ChatGPT на macOS обучили считывать код из приложений для программирования и работать с ним

ИИ может проанализировать формат и дописать код по запросу.

Источник: OpenAI
Источник: OpenAI
  • ChatGPT может считывать код таких приложений, как Xcode, VS Code, TextEdit и терминалов Terminal, iTerm и давать ответы на его основе. Функция доступна через приложение на macOS.
  • Как рассказал TechCrunh, во время демонстрации функции сотрудник OpenAI открыл проект моделирования Солнечной системы в Xcode и попросил ChatGPT добавить туда отсутствующие планеты. Чат-бот написал строку верного кода, которая соответствовала формату проекта, но программистам пришлось самим вставить ответ ChatGPT в свою среду.
  • Чтобы включить функцию, надо на панели ChatGPT выбрать Work With Apps и программы для совместной работы.
  • Будут ли расширять список на другие инструменты для работы с кодом и добавлять функцию в приложение для Windows — пока неизвестно.
Функция Work With Apps. Источник: OpenAI
Функция Work With Apps. Источник: OpenAI
  • Пользователь может разрешить ChatGPT обучаться на диалоге с чат-ботом, либо выбрать «временный» чат — тогда история разговоров не будет сохраняться в учётной записи.
  • Функция доступна для владельцев ChatGPT Plus за $20 в месяц (1980 рублей по курсу ЦБ на 15 ноября 2024 года) и Team за $30 в месяц (2 970 рублей). Пользователи ChatGPT Enterprise и Edu получат доступ через несколько недель.
  • 26 июня 2024 года OpenAI запустила приложение на macOS. На середину ноября оно работает только на устройствах с процессорами Apple Silicon от М1 и новее и на macOS 14 и 15.

С российских IP-адресов чат-бот по умолчанию недоступен.

#новости #chatgpt

1 комментарий
умный человек

Угол так угол. Пусть угол

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