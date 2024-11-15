ChatGPT на macOS обучили считывать код из приложений для программирования и работать с ним

ИИ может проанализировать формат и дописать код по запросу.Источник: OpenAIChatGPT может считывать код таких приложений, как Xcode, VS Code, TextEdit и терминалов Terminal, iTerm и давать ответы на его основе. Функция доступна через приложение на macOS.Как рассказал TechCrunh, во время демонстрации функции сотрудник OpenAI открыл проект моделирования Солнечной системы в Xcode и попросил ChatGPT добавить туда отсутствующие планеты. Чат-бот написал строку верного кода, которая соответствовала формату проекта, но программистам пришлось самим вставить ответ ChatGPT в свою среду.Чтобы включить функцию, надо на панели ChatGPT выбрать Work With Apps и программы для совместной работы.Будут ли расширять список на другие инструменты для работы с кодом и добавлять функцию в приложение для Windows — пока неизвестно.Функция Work With Apps. Источник: OpenAIПользователь может разрешить ChatGPT обучаться на диалоге с чат-ботом, либо выбрать «временный» чат — тогда история разговоров не будет сохраняться в учётной записи.Функция доступна для владельцев ChatGPT Plus за $20 в месяц (1980 рублей по курсу ЦБ на 15 ноября 2024 года) и Team за $30 в месяц (2 970 рублей). Пользователи ChatGPT Enterprise и Edu получат доступ через несколько недель.26 июня 2024 года OpenAI запустила приложение на macOS. На середину ноября оно работает только на устройствах с процессорами Apple Silicon от М1 и новее и на macOS 14 и 15.С российских IP-адресов чат-бот по умолчанию недоступен.#новости #chatgpt
Угол так угол. Пусть угол