Исследователи считают, что OpenAI не уделяет «должного внимания» безопасности, «стремясь к скорейшей коммерциализации новых моделей». Компания ускорила процессы проверки ИИ-моделей, а бывших сотрудников вынуждала подписывать соглашения о неразглашении, угрожая лишить их доли в компании.