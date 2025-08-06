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Таня Боброва
ChatGPT

OpenAI запустила конкурс на поиск уязвимостей в новой модели с призовым фондом $500 тысяч

Приз разделят между десятью победителями.

  • OpenAI представила рассуждающие модели с открытыми весами gpt-oss 5 августа 2025 года и запустила конкурс для исследователей и разработчиков на поиск ранее не обнаруженных уязвимостей и «вредоносного поведения» одной из версий — gpt-oss-20b.
  • Призовой фонд — $500 тысяч. Заявки можно подать в течение 21 дня. Призы распределит экспертная комиссия из специалистов OpenAI и других «ведущих лабораторий».
  • Приз разделят между десятью командами-победителями. Каждая получит по $50 тысяч. Максимальное количество человек в команде — пять. Каждая может подать только одну заявку.

#новости #openai

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