Некоторые англоязычные пользователи сообщили, что ChatGPT стал просить подтвердить возраст с помощью ID и селфи

Система посчитала, что им меньше 18 лет, и ввела ограничения на некоторые «чувствительные» темы.Источник: @0xabmaПользователь Reddit рассказал, что получил письмо от OpenAI с предупреждением об изменении настроек ChatGPT, поскольку система определила, что ему «меньше 18 лет». Если это не так, в том же письме компания якобы попросила подтвердить возраст: загрузить фотографию удостоверения личности и сделать селфи.«Мне за 30, я не хочу сообщать OpenAI свой ID […] Это кажется возмутительным», — добавил он. Некоторые другие пользователи в комментариях тоже написали, что получили аналогичные письма от OpenAI. О том, что ChatGPT просит пройти верификацию с помощью ID и селфи, пишут и в X.OpenAI публично не комментировала рассылку. Но на её сайте в ноябре 2025 года разместили статью о системе «предсказания возраста» в ChatGPT. Если она посчитает, что пользователь младше 18 лет, или он сам сообщит, что ему меньше 18 лет при регистрации, она включит «дополнительные меры защиты» — ограничит доступ к «деликатному контенту».Там же указано, что если система ошибочно определила возраст, пользователь может снять ограничения, подтвердив свой возраст с помощью ID и селфи. В противном случае использовать ChatGPT можно, но с «дополнительными мерами защиты». Функцию «раскатывают» постепенно, сказано в материале.В сентябре 2025 года OpenAI рассказывала, что разрабатывает систему, которая будет предсказывать возраст пользователя на основе его взаимодействий с ChatGPT. В «отдельных случаях и странах» компания сможет запрашивать удостоверение личности. О каких случаях и странах речь, она не уточняла.Данила БычковChatGPT29 сентВ ChatGPT добавили функцию родительского контроля — она доступна всем пользователям В августе 2025 года на OpenAI подали в суд родители подростка, который покончил с собой «из-за ChatGPT».#новости #openai #chatgpt