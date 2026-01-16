Популярное
Ася Карпова
ChatGPT

OpenAI добавила в ChatGPT поиск по сохранённым фактам из «памяти»

Функция доступна по подписке Plus и Pro.

Пользователь просит напомнить рецепт салата, о котором он спрашивал в прошлом году. Источник: X
  • Компания расширила функции поиска по истории переписок в чат-боте. Теперь можно не только искать по ключевым словам, но и просить ChatGPT напомнить факты с помощью запросов на естественном языке. Например, рецепты или планы тренировок.
  • Чат, в котором был ответ на вопрос, отобразится в виде кликабельной ссылки на источник. По заявлению компании, её ИИ-модели стали «более надёжно» запоминать детали из прошлых переписок.
  • Функция работает, если в настройках включена «память» и просмотр истории чатов. Пока она доступна подписчикам планов Plus и Pro за $20 и $200 в месяц соответственно.

