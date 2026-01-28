OpenAI представила Prism — бесплатный инструмент для написания научных работ на базе GPT‑5.2

Он использует систему вёрстки и форматирования научных документов LaTeX. Скриншот vc.ruPrism разработали на основе платформы для редактирования научных работ Crixet, о покупке которой OpenAI объявила одновременно с анонсом. Инструмент позволяет верстать научные статьи и журналы в формате LaTeX с добавлением формул, диаграмм и других элементов, а также искать научную литературу (например, в библиотеке arXiv) и автоматически формировать библиографию. Сервис также поддерживает режим совместной работы. Можно вносить правки, комментарии и изменения, которые сразу отображаются у соавтора. OpenAI подчёркивает, что ответственность за проверку фактов и корректности ссылок остаётся за человеком. Компания позиционирует Prism как способ «встроить нейросети в научную работу», сохранив прозрачность и подотчётность, а не скрывать использование ИИ. Инструмент доступен всем пользователям с аккаунтами ChatGPT, он поддерживает неограниченное число проектов и участников. В ближайшее время его добавят также в корпоративные тарифы Business, Team, Enterprise и Education. #новости #openai