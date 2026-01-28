OpenAI представила Prism — бесплатный инструмент для написания научных работ на базе GPT‑5.2

Prism разработали на основе платформы для редактирования научных работ Crixet, о покупке которой OpenAI объявила одновременно с анонсом.

Инструмент позволяет верстать научные статьи и журналы в формате LaTeX с добавлением формул, диаграмм и других элементов, а также искать научную литературу (например, в библиотеке arXiv) и автоматически формировать библиографию.

Сервис также поддерживает режим совместной работы. Можно вносить правки, комментарии и изменения, которые сразу отображаются у соавтора.



OpenAI подчёркивает, что ответственность за проверку фактов и корректности ссылок остаётся за человеком. Компания позиционирует Prism как способ «встроить нейросети в научную работу», сохранив прозрачность и подотчётность, а не скрывать использование ИИ.