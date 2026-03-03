OpenAI представила GPT-5.3 Instant в ChatGPT

Модель сделает ежедневные разговоры с чат-ботом более полезными и естественными, говорят в компании.Сравнение ответов GPT-5.2 Instant и GPT-5.3 Instant. Источник: OpenAIGPT-5.3 Instant уже доступна всем пользователям ChatGPT, а также разработчикам через API, рассказала компания. GPT-5.2 Instant временно будет доступна для платных пользователей в меню выбора моделей, совсем её уберут 3 июня 2026 года.По словам компании, GPT‑5.2 Instant иногда давала слишком «осторожные» и «нравоучительные» ответы или отказывалась отвечать на «безопасные» запросы. Обновлённая модель значительно реже отказывается отвечать или выдаёт «морализаторские» предисловия. Когда нужен «полезный» ответ, она должна давать его сразу, без ненужных оговорок.GPT-5.3 Instant также повысила качество ответов при использовании информации из интернета. Она лучше распознаёт подтекст запроса, предоставляет наиболее важную информацию и сопоставляет найденные сведения и «собственные знания и рассуждения».Стиль общения стал естественнее, необязательных фраз вроде «Стоп, сделайте вдох» — меньше. Модель меньше «галлюцинирует» и лучше справляется с задачами на написание текста, говорят в OpenAI. Однако компания отметила, что на некоторых языках стиль ответов чат-бота всё ещё может звучать неестественно.#новости #openai #chatgpt