Таня Боброва
ChatGPT

OpenAI представила GPT‑5.5 Instant в ChatGPT

Она заменит GPT-5.3 Instant в качестве модели по умолчанию и будет доступна всем пользователям.

Источник здесь и далее: OpenAI
  • По словам компании, GPT‑5.5 Instant уже начали добавлять всем пользователям ChatGPT как модель по умолчанию и в API. У подписчиков на три месяца останется доступ к представленной в марте 2026 года GPT‑5.3 Instant.
  • Во внутренних тестах GPT‑5.5 Instant на 52,5% меньше «галлюцинирует» по сравнению с GPT‑5.3 Instant в запросах на темы медицины, юриспруденции и финансов. Она также делает на 37,3% меньше неточных утверждений.
  • В целом обновлённая модель лучше справляется с повседневными задачами, в том числе анализом загружаемых изображений, ответами на вопросы по математике, науке, технологиям и инженерии, а также точнее решает, когда стоит использовать веб-поиск для более полезного ответа.
  • Ответы стали более лаконичными и точными без потери «теплоты» и индивидуальности, говорят в компании. Модель задаёт меньше ненужных уточняющих вопросов, избегает элементов, которые могут «захламить» ответ (например, эмодзи «не к месту»), и эффективнее использует контекст.

Сравнение результатов GPT-5.3 Instant и GPT-5.5 Instant по некоторым бенчмаркам

#новости #openai #chatgpt

