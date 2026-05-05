OpenAI представила GPT‑5.5 Instant в ChatGPT

Она заменит GPT-5.3 Instant в качестве модели по умолчанию и будет доступна всем пользователям.Источник здесь и далее: OpenAI По словам компании, GPT‑5.5 Instant уже начали добавлять всем пользователям ChatGPT как модель по умолчанию и в API. У подписчиков на три месяца останется доступ к представленной в марте 2026 года GPT‑5.3 Instant.Во внутренних тестах GPT‑5.5 Instant на 52,5% меньше «галлюцинирует» по сравнению с GPT‑5.3 Instant в запросах на темы медицины, юриспруденции и финансов. Она также делает на 37,3% меньше неточных утверждений.В целом обновлённая модель лучше справляется с повседневными задачами, в том числе анализом загружаемых изображений, ответами на вопросы по математике, науке, технологиям и инженерии, а также точнее решает, когда стоит использовать веб-поиск для более полезного ответа.Ответы стали более лаконичными и точными без потери «теплоты» и индивидуальности, говорят в компании. Модель задаёт меньше ненужных уточняющих вопросов, избегает элементов, которые могут «захламить» ответ (например, эмодзи «не к месту»), и эффективнее использует контекст.Сравнение результатов GPT-5.3 Instant и GPT-5.5 Instant по некоторым бенчмаркам