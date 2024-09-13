Telegram Wallet добавит поддержку токена Hamster Kombat

HMSTR появится в кошельке 26 сентября 2024 года.Токены игры можно будет покупать и продавать на p2p-маркете, обменивать на другие криптовалюты и бесплатно отправлять пользователям в Telegram, говорится в сообщении сервиса.Указать Telegram Wallet в качестве кошелька для получения монет HMSTR, которые должны раздать игрокам в рамках «эйрдропа», можно в соответствующем разделе игры — Airdrop.В Hamster Kombat предупредили, что сделать выбор можно только один раз — потом поменять способ получения не выйдет (судя по комментариям, с проблемой уже столкнулись некоторые пользователи).Hamster Kombat — «тапалка» в Telegram. Игра запустилась в марте 2024 года. По данным разработчиков, на начало августа в проекте зарегистрировалось 300 млн человек. У проекта также якобы есть прибыль.Создатели рассчитывают завлечь в игру до 1 млрд пользователей и построить «экосистему из взаимосвязанных игр и сервисов, центром которой станет токен HMSTR». Листинг HMSTR должен состояться на биржах Binance, OKX, Bybit, Bitfinex и Bitget.#новости #hamsterkombat
Апрель: ха-ха-ха, этот ваш хомяк скам
Май: ебать, сколько идиотов
Июнь: вас всех кинут
Июль: ну что, говорили же что кинут, съели
Август: ха-ха-ха, школьников продолжают разводить
Сентябрь, начало: какая-то ноунейм биржа объявила, ничего не значит
Сентябрь, середина, валлет объявли о листинге, бинанс объявила о листинге: дайте ссылку на хомяка.
Октябрь: ну ладно, ничего страшного, участие было бесплатным.
То есть надо было тапать 24 на 7 на протяжении 5 месяцев , чтобы что? Чтобы 100 рублей вывести?)Хороший план. Надёжный, как швейцарские часы .
Май: ебать, сколько идиотов
И я не знаю каков процент идиотов на данный час, но если верить глазам и ушам больше в несколько раз
Занимаюсь хоббихорсингом и являюсь квадробером. Не забываю тапать Хомяка.
В чем я не прав?
А деньги на честно натапанное в каком месяце можно получить?
Октябрь: ну ничего, курс же не в минус ушел